Uuel tänaval installatsiooni üles seadev Rene Liivamägi märkis tagasihoidlikult, et ta pole kuigi jutukas mees ja loodab, et installatsioon kõneleb ise tema eest. "Mulle meeldib ikka lampe seada, mitte sõnu," sõnas ta muiates ning rääkis, et ega ta ei looda, et puid kuidagi päästa õnnestuks, ent kui ükski linnaisa tulevikus enne suurte puude kallale minekut natuke pikemalt mõtleb, siis on väike kunstiline protestiüritus tema arvates juba igati korda läinud. Vihma üles seatud tehnika ei karda, see on Liivamäe kinnitusel igati veekindel.