Kassipäeva tähistamise juurde kuulub alati ka varjupaikade ja loomakaitseorganisatsioonide teavitustöö ning muidugi annetuste korjamine. Viljandi loomade varjupaik andiski sotsiaalmeedias teada, et juhib tänavu tähelepanu just nendele kõige pisematele. Iga-aastane kassipojahooaeg käib varjupaiga sõnutsi praegu täistuuridel ja lõppu sellel veel ei paista. Selleks, et kassipojad saaksid kasvada terveks ja tugevaks, annab oma panuse täisväärtuslik toit, niisiis kutsub varjupaik üles kassidele raha annetada.