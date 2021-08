Paistu kirikus mängiti peremängu ja roniti torni

Vaatamist on aga ka tornis sees. "See kell siin pole tegelikult üldse Paistu kiriku enda kell, meie kell on all altari juures vaatamiseks välja pandud," rääkis Asuküla, kelle hooleks on pühapäevane kellalöömine. Selleks ei pea ta muidugi ise torni ronima: kella helistamiseks on paika pandud trosside süsteem.