Aktsiaselts CGI Eesti tuli Viljandi varjupaigale appi, sest nagu firma kommunikatsioonijuht märkis, oli varjupaigal hädasti abi vaja. Talgud on osa firma suvepäevadest: reede veedetakse ühiselt saagides, kopsides, koristades, trimmerdades, koeri jalutades ja kasse paitades, seejärel suundutakse meelt lahutama. Et üritusel osaleb rohkem kui sada inimest, pandi rõhku ka nakkusohutusele: kõik andsid hommikul enne tööde algust koroonaviiruse proovi, et tõestada oma ohutust.

"Meil on kujunenud viimastel aastatel kombeks suvepäevadel teha üks heategevuslik projekt, kus me aitame heakorda luua," rääkis firma kommunikatsioonijuht Janari Võrk. "Ettevõte on suur, praegu on meil siin kohal ligi 120 inimest ja tuleb tunnistada, et tööd jagub kõigile. Meil on kaks kontorit ning Viljandisse on kogunenud nii Tallinna kui Tartu kontori töötajaid."