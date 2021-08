Arne Sammel tahab suurvõistlustel osalemise kordi kasvatada, kuni jalg kannab

Viljandimaal pole ainsatki spordisõpra, kes ei tunneks Arne Sammelit. Kui te mõtlete mõne oma 66-aastase sugulase peale ja proovite ette kujutada, et ta tunni ajaga ümber Viljandi järve jookseks, siis võib see üle keskmise ulmeline tunduda. Arne Sammelile on see aga elementaarne. Niisuguseid võimatuna tunduvaid sooritusi on mehe arvel nii palju, et kirjuta või raamat.