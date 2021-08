Tartu tänava rekonstrueerimisprojekt on Viljandist pärit arhitekti Raivo Kotovi sõnul õigustühine, sest sellel puudub ehitusluba. Viljandi linnavalitsusele saadetud pöördumises, millele on lisaks Kotovile alla kirjutanud veel üheksa inimest, palutakse selgitust, mille alusel on valminud inseneribüroos Tinter-Projekt tehtud projekt, ning märgitakse, et puude likvideerimine Tartu tänav 8 ärihoone eest ja parklate laiendamine kesklinnas eirab kehtivat detailplaneeringut ning on vastuolus tänapäevase avaliku ruumi loomise põhimõtetega.