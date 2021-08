Sealsamas on pakkimiseks kilekotid ja kauba väljamõõtmiseks kaal. Kartulite saamiseks tuleb siiski helistada kirjas oleval telefoninumbril, siis pererahvas toob.

Laane talu perenaine Riina Piir on tuntust kogunud Viljandi talupoes, kus ta aeg-ajalt leti taga müüb. Enamiku oma väikese mahetalu toodangust on ta just selles poes realiseerinud.