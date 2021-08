Edelaraudtee juht Rain Kaarjas ütles, et Türil valminud juhtimiskeskusesse koonduvad raudteetaristuga seotud digitaalsed andmed Viljandist Tallinnani. Nende abil tehakse raudteel kõik digitaalsed toimingud, näiteks avatakse ja suletakse foore ning kontrollitakse pöörmekütte seadeldist, mis ei lase talvel pöörangul ära külmuda. «Kõik logifailid on keskuses turvaliselt säilitatud. See võimaldab tulevikus raudtee liiklusjuhtimise täiel määral automatiseerida ning süsteemi oluliselt paindlikumaks ja töökindlamaks muuta,» lisas Kaarjas.