Vaata, kus saab Viljandimaal lähiajal vaktsineerida!

"Selle nädala kogemus näitab, et pikki järjekordi ei teki ning huvilised saavad kiiresti süstile," ütles Viljandi haigla koostööteenuste juht Krista Valdvee. "Hea meel on tõdeda, et suure osa vaktsineerima tulijatest moodustavad kooliealised."

Täna, 5. augustil vaktsineeritakse kella 15.30-ni haigla peahoone C-korpuse kolmanda korruse saalis alates 12. eluaastast sobiva Pfizeri vaktsiiniga. Krista Valdvee sõnul on vabu aegu täna piisavalt, mistõttu võib ennast varem kirja panna või ka lihtsalt kohale tulla.

Reedel vaktsineeritakse Pfizeriga kella 9–15.30 haigla peahoone C-korpuse kolmanda korruse saalis varem registreerimata, elava järjekorra alusel.

Pühapäeval, 8. augustil ootab Viljandi haigla vaktsineerimisbuss kaitsesüstile kella 10–18 Suure-Jaani Tervisekoja parklas. Lisaks Pfizeri vaktsiinile on seal võimalik täisealisi vaktsineerida ühedoosilise Jansseni vaktsiiniga.

Järgmisel nädalal vaktsineeritakse eelneva registreerimisega haigla B-korpuse vaktsineerimiskabinetis esmaspäevast neljapäevani kella 9–15.30. Aega saab saab kirja panna nii registratuuri telefonil 434 3001 kui veebiaadressil digilugu.ee.

Ette registreerimiseta kaitsepookimise päev muutus ja nüüd oodatakse kõiki soovijaid laupäeval, 14. augustil kella 10–16 haigla peahoone esimese korruse fuajees analüüside kabinetti. Ehkki riiklikul lehel vaktsineeri.ee on kirjas, et Viljandi haiglas tehakse eelregistreerimata kaitsesüste teisipäevast laupäevani, ütles Valdvee, et tegelikult on haigekassaga kokku lepitud, et seda tehakse ühel päeval nädalas ja alates järgmisest nädalast on selleks laupäev.