Sakala andmetel on Viljandis 48 toidukohta, 63 ettevõtet on märkinud, et tegelevad toitlustamisega.

Viljandi vanalinnas kohvikuna tegutsenud Edmund hakkas juulis tööle vaid köögina, põhjuseks koroonast tingitud ebastabiilsus. Edmundi omanik Raul Kähar ütles, et Viljandi toidukohtade rohkuses ei ole midagi erilist, samasugune seis on ka teistes linnades. Konkurents on Kähari sõnul tihe, paremad jäävad peale ja nõrgemad surevad välja, kõik sõltub klientidest. «Kliendi jaoks on hea, kui on valikuid, ärilises mõttes … Noh jah ...» nentis ta.