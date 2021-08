Männimäe ekstreemspordipark sai praeguse ilme 2012. aastal. Nüüdseks on loodusjõud ja ajahammas selle kallal oma töö teinud. Ehkki olukord ei ole katastroofiline, tuleb trikipargi rampe ja asfalti uuendada. FOTO: EVE NAABER

Jakobsoni kooli kõrval paiknev trikipark on ekstreemsportlaste seas üks populaarsemaid, kui mitte kõige populaarsem harjutusväljak Viljandis. 2012. aastal värskenduskuuri läbinud park on olnud agaras kasutuses ning rampidelt kulumisjälgi leida pole keeruline. Asjaarmastajad ise peavad olukorda ohtlikuks ning ootavad, et trikipark saaks põhjaliku uuenduskuuri.