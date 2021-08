Aiakohvikute päeva korraldaja Aire Levand ütles, et enamik kohvikutest on olnud avatud ka varasematel aastatel ning see lubab ettevõtmisele kindlat kvaliteeti. «Tore, et inimesed meiega ikka ja jälle liituvad, sest see nõuab neilt päris suurt pingutust ja mitu nädalat ettevalmistusi,» sõnas ta.