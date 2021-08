Prokuratuuri süüdistuse on saanud kaks meest: 42-aastane Kirka ja 32-aastane Janek. Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkeviciuse sõnul andis Kirka 16. jaanuari öösel Viljandis Vaksali tänaval Janekile edasi suures koguses, 2,5 grammi amfetamiini ja 20 grammi GHB-d ehk korgijooki. Janek tarvitas neid aineid samal ööl oma korteris, kus viibis lisaks temale kolm inimest, ja põhjustas sellega ettevaatamatusest 26-aastase naise surma. Lisaks süüdistatakse talle aineid andnud Kirkat narkojoobes autorooli istumises Tallinnas ja Pärnus.

12. augustil on kavas eelistung, millel alles planeeritakse põhiistungit. See tähendab, et kohtualused ise veel kohtuniku ette ei astu ning istungil osalevad kaitsjad ja prokurör.