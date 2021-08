Kristina Kallas: uus vaktsineerimisplaan ei kõlba kuhugi

SEDA PLAANI oodati kaua ja justkui koostati pikalt ja põhjalikult, kuid välja kukkus referaadi tüüpi arutelu sellest, kuidas asjad on ja kuidas võiksid olla. Kaheksa kuud on möödas sellest ajast, kui terviseameti kommunikatsioonijuht sai töölt priiks tõdemuse eest, et riigil ei ole tegelikult korralikku vaktsineerimisplaani. Kahjuks tuleb sama tõdeda ka nüüd. On olemas 35 lehekülge pikk dokument, mida aga tegevusplaaniks nimetada on liialdus. Hea plaan tähendab seda, et on muutust taotlev eesmärk, läbi mõeldud otsuste ja neile järgnevate tegevuste jada koos vastutajatega, mis seatud eesmärgini viivad.