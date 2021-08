Viljandi haigla koostööteenuste juht Krista Valdvee ütles, et kirurgilise maski kandmine on kohustuslik kogu haiglahoonetes viibimise aja.

Lubatud on külalised, kes on COVID-19 vastu vaktsineeritud või kellel on COVID-19 diagnoosimisest möödas vähem kui kaheksa kuud. Kaasas peab olema kas vaktsineerimist või läbipõdemist tõendav sertifikaat.