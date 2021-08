RMK on koostanud ala piires kasvavate metsade kaardi ja iseloomustuse. Metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda keskuse kodulehel, kirjeldused on alammenüüs "Kõrgendatud avaliku huviga alad" .

Enne täpsemate plaanide tegemist ootab RMK kohalikelt ja teistest asjast huvitatud inimestelt ja ühendustelt ettepanekuid, millised on kohapealsed eripärad, millele tuleb kindlasti metsa majandamise kava koostades tähelepanu pöörata. Näiteks kas raietöid saaks teha selliselt, et need kogukondi võimalikult vähe häiriksid; kas teha neid ühel aastal rohkem või teha vähemal määral ja pikema perioodi jooksul; kuidas raiealasid metsa paigutada; mismoodi pannakse uus mets kasvama ja muud sellist.

Riigimetsa majandamise keskus kirjutab, et kutsub kohalikke kogukondi arutlema kõrgendatud avaliku huviga aladel plaanitavate metsatööde üle. "Selleks oleme plaaninud esimesed kohtumised, et üksteist ära kuulata ja arutada juba täpsemalt, millised oleks võimalused metsatööde mõistlikuks korraldamiseks neil aladel," teatab ta.

Põhja-Sakala valla keskkonnaspetsialist Kärt Linder ütles Sakalale, et vallavalitsusele tuli see teade eile. Teema võetakse arutusele järgmise nädala vallavalitsuse istungil ning seejärel kujundatakse valla seisukoht. Esialgu tehtud postituste põhjal julges ta arvata, et inimeste huvi teema vastu on suur ja vald kavatseb nende arvamust oma seisukoha kujundamisel arvesse võtta.