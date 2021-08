Möödunud valimistel teenis Helmen Kütt valijate usalduse ja kogus 1140 häält, olles seeläbi enim hääli kogunud kandidaat Viljandis kohalikel valimistel. Varem Viljandi linnavalitsuse sotsiaalameti juhataja, Viljandi abilinnapea ning Eesti sotsiaalkaitseministrina töötanud Kütt leiab, et Viljandis on eri linnavalitsuste ja volikogude ajal toimunud palju ja on tehtud olulisi ja vajalikke investeeringuid. Nüüd on aeg lisaks betooni raha panemisele tegelda inimeste muredega.

"Viljandi on kodu inimestele, kes siin elavad, ning meie kodulinn peab olema koht, kus inimene tunneb end turvaliselt ning teotahtelisena. Linn peab kahtlemata arenema ja käima kaasas muudatustega, mis on möödapääsmatud, kuid sealjuures peab see kõik toimuma tasakaalustatult," rääkis Kütt. "Inimesed peavad end tundma ühtmoodi väärtustatuna, seda vanusest, erivajadusest ja sõiduvahendist sõltumata. On suur au kuuluda nimekirja, kus on eri vanuse ja elukogemusega inimesi, kes kõik soovivad oma teadmised ja aja anda selleks, et Viljandi oleks parim kodulinn, ning kes kõik on südame ja tegudega kodulinna heaks valmis töötama."

Disainer, endine Viljandi kunstikooli direktor ja linnavolikogu liige Kristjan Mändmaa on teine valimisliidu vedur. Parteitu Mändmaa peab oluliseks, et Viljandis seataks esmatähtsaks kohalike inimeste heaolu, mitte parteilised huvid. "Meie kodulinn kuulub kõigile siinsetele elanikele. Viljandis ei saa lasta domineerida üksikute poliitikute mõttevälgatustel, mille hinnasilt ületab paljude tegelike probleemide lahendamise oma. Selline juhtimisstiil ei käi kokku tänapäevase demokraatiaga. Soovin, et linnajuhtimises lööks kaasa senisest palju rohkem tavakodanikke ning et heade ideede teostumine ei jääks kellegi parteilise kuuluvuse taha," ütles Mändmaa.

Valimisliidu liikme, Viljandi gümnaasiumi direktori ja linnavolikogu liikme Juhan-Mart Salumäe sõnul on valimisliidu eesmärk moodustada 27-liikmeline valimisnimekiri ning augusti alguseks on ta sellele lähedal.