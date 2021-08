«Nii töörohket suve ei ole meil enne olnudki,» ütles Vanaõue puhkekeskuses toimetav Tõnu Aavasalu ja lisas, et tänavu on firmaürituste kõrval pööratud varasemast rohkem tähelepanu üksikklientidele ja peredele. Eriti palju on ööbimise kohta tema sõnutsi küsitud siis, kui nädalavahetusel on piirkonnas suuremaid üritusi, näiteks avatud talude päev.