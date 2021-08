Munade päritolu aitab tuvastada sellel kirjas olev tempel

Munatempli lugemise õpetust jagas Sakalale tööstusfarmi loomade eest seisev mittetulundusühing Nähtamatud Loomad. Kõige esimene number näitab, millistes tingimustes kanad elavad. Null tähendab, et munad on tulnud mahepõllumajanduslikust tootmisest. Number üks tähendab, et munad pärinevad vabalt peetud kanadelt, number kaks tähendab, et munad jõuavad poodi õrrekanadelt ning number kolm tähistab puuris peetavate kanade mune.