Tuules murdunud puud takistasid liiklust

Päästeameti andis teada, et 30. juulil oli kuus ja 31. juulil üks väljakutse tuules murdunud ja liiklust takistavate puude pärast.

Päästeamet rõhutab, et tuleohtliku aja lõpetamisest hoolimata on tähtis meeles pidada, et metsas, maastikul ja koduaias grillides või lõket tehes tuleb alati järgida kõiki tuleohutusnõudeid. Lõke peab olema vähemalt 8 meetri kaugusel hoonetest ja põlevmaterjali hoiukohtadest, lõkkease tuleb piirata ja lõket esmaste kustutusvahenditega valvata. Tuulise ilmaga lõket teha ei tohi.