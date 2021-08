Lisandus 37 nakatunut, nublu kontserdil tekkis kolle

Terviseameti meedianõuniku Merilin Verniku sõnutsi on Viljandimaal praegu kaks perekondlikku kollet, üks huvitegevuse kolle ja üks sõpruskondlik kolle. Mitu haiget peab tõenäoliseks nakatumisallikaks pärimusmuusika festivalil käimist. Üks sõpruskondlik kolle on seotud nublu kontserdiga, mis korraldati festivaliga samal ajal.

Koldeks peetakse vähemalt kuut omavahel seotud haiget. Koldesse ei lisata neid haigeid, kelle nakkusallikas on teine. Näiteks pereliikmelt nakkuse saanud inimene ei lähe töökohakolde alla.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1943 koroonaviiruse proovi, neist esmaseid positiivseid oli 87 ehk 4,5 protsenti koguarvust. Uutest nakatunutest 63 inimest ehk 72,4 protsenti olid vaktsineerimata. Nelja nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 20 nakatunu vaktsineerimiskuur on lõpetatud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 142,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust 4,3 protsenti.

Ööpäeva jooksul manustati 2791 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud 641 109 inimesele, kuur on lõpetatud 563 973 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 57,6 protsenti.