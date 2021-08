Umbes pooled inimesed olid täna bussis maski ette tõmmanud

Enne kella üheksat oli bussijaamas vähe rahvast, kuid võis tõdeda, et neist mitmel oli bussiootealal istudes mask peas. Üks neist oli Sinaida Taal, kes oli tulnud bussiga Pollist ning ootas tütart, kes ta auto peale võtaks. Tema sõnutsi oli bussis vähe inimesi, kuid enamikul neist maski ees polnud. Õnneks oli bussis piisavalt kohti, et igaüks saaks eraldi istuda. "Mask pole eriti mugav, hingamine ja kõik muu on takistatud, aga kui on kord, siis on kord. Kui me kõik hooliks, poleks võib-olla asi nii hull," mõtiskles Taal.