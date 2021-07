Oma kodulinna külla tulnud Rein Sikut oli kella nelja paiku terviserajal jooksmas, kui märkas Huntaugu mäe all väikses lahesopis paikneval pontoonsillal kaht kassilaipa. «Kui keegi oleks tahtnud lihtsalt oma kassidest lahti saada, oleks ta saanud seda hästi teha, sest kümne meetri kaugusel on võsa ja hein,» rääkis Sikut. «Seal poleks neid keegi näinud. Oli kohe näha, et nad on sillale pandud demonstratiivselt.»