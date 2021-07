«Seekordne «BaltiRamp» on järjekorras kaheksas ning toob kokku igast Balti riigist kaks harrastusteatrit,» ütles Eesti harrastusteatrite liidu tegevjuht Kristiina ­Oomer ning lisas, et Balti riikide vahelisel kultuurilisel läbikäimisel on väga pikk traditsioon. «Viljandis on väga tubli Seasaare teater ja siin pole varem seda festivali korraldatud,» lausus ta selgituseks, miks otsustati kohtumine korraldada just Viljandis.