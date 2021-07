Viljandi praost ja Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus ütles, et tema pere seitsmeaastast kassi Triibut tulistati õhupüssist tõenäoliselt eelmise nädala alguses kodutrepil. Tiituse pere viibis Põhja-Eestis, kui kassi valvanud sõber andis teada, et Triibu on isutu, loid ja käitub kummaliselt. Selle peale tuli pere koju ning viis kassi Tallinna loomaarsti juurde.