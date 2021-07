Karksi-Nuiast jetiga kihutades Euroopa tippu

Karksi-Nuiast pärit jetisportlasele Mattias Siimannile on keeruline vastast leida nii kodumaal kui Euroopas: ta on värske Euroopa meister Runabout GP2 klassis. FOTO: Erakogu

Karksi-Nuia on tuntud kui Viljandimaa tehnikaspordikants: lisaks nimekatele krossisõitjatele on just sealt kandist pärit värskelt Euroopa meistriks kroonitud jetisportlane Mattias Siimann. Ja tema hoog on tänavusel hooajal raugematu: värskele Euroopa meistrile pole oma klassides vastast ei kodus ega välismaal.