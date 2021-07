Hiiumaalt pärit projektijuhi Sven Rosenstoki sõnul on Linn smart casual ehk mitte midagi liiga peent ega ka liiga lohakat. Toidukoha kontseptsioon on ehitatud üles Viljandi- ja Mulgimaa toorainele: kala on Võrtsjärvest, lammas Viljandimaa tootjatelt, samamoodi leivad ja muu. See teebki söögikoha projektijuhi hinnangul eriliseks. «Kohaliku tootja toiduainetest toidu tegemine on omaette väljakutse, nagu ka selle põhjal menüü ülesehitamine,» lausus Rosenstok.