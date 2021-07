2019. aastal sõlmis Aqva Hotels Viljandi linna ja vallaga lepingu, et hakkab 1. septembril 2022 osutama Viljandis ujulateenust, ning selles on kirjas, et lepingu täitmatajätmise korral on trahv 100 000 eurot.

Aqva Hotelsi juhatuse liige Raivo Tamm kirjutas esmaspäeval Viljandi linna- ja vallavalitsusele saadetud kirjas, et koroonaviiruse leviku tõttu on ettevõte pidanud 2020. aasta märtsist korduvalt sulgema oma hotelli ja veekeskuse Rakveres ning sellest tulenevalt pole ta saanud sissetulekut. Kirjas tuletatakse meelde lepingu punkti, mille järgi ei arvata kohustuste mittetäitmist lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ette näha ega ära hoida, ning selgitatakse, et just sellised asjaolud on koroonaviirus ja valitsuse määratud piirangud. Samuti kinnitatakse kirjas, et veekeskuse rajamise ja lepingu täitmise soov on ettevõttel alles.