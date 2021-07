Mulgi kultuuri instituudi juhataja, Mulgi peo peakorraldaja Ave Grenberg ütles pressiteate vahendusel, et möödunud talv ja kevad tõid palju teadmatust, kas ja mis viisil õnnestub suvist tähtsündmust eriolukorrast tingituna planeerida.

«Seda suurem rõõm on tervitada meie hõimurahvaid ja pidulisi Karksi pargis, et pidada ühiselt Mulgi pidu, mis kannab üleskutset «Mia ja sia ütenkuun». Soome-ugri hõimurahvastena oleme üks suur pere, kelle minevik, kujunemislugu ja kombestik on teinud meist hõimlased. Mulgi pidu tutvustab mulke teiste hõimurahvaste seas,» kõneles ta.