Algas ümber Viljandi järve virtuaaljooksule registreerimine

Virtuaaljooksu võimaldavad korraldajad teist aastat sellepärast, et põhijooksu starti 1. augustil kõik ei mahu ning mitmed virtuaaljooksul osalejad ei taha viirusohtlikul ajal suure rahvahulga seas startida. Kõik põhijooksule registreerunud, kes sooviksid osaleda virtuaaljooksul saavad end ümberregistreerida jooksu enne 1. augustit, kui saadavad sellekohase kirja e-posti aadressil suurjooks@viljandi.ee

Ümber Viljandi järve virtuaaljooksu kindel reegel on, et joosta tuleb ümber Viljandi järve. Seejuures ei saa kasutada Sammuli hobusekoplit, mis on jooksjatele avatud ainult 1. augustil. Kõik virtuaaljooksu lõpetajad saavad koha lõpuprotokollis, osaluskorra ning medali ja diplomi.