«Tõepoolest – tegu on suurepärase ajaga. See on hea näitaja maratoonarile, kes tegelikult jookseb ju 42 kilomeetrit. Ühtlasi see tõestas, et treeningud, mis on olnud pikema, pigem maratonidistantsi ettevalmistuseks, ei ole kiirust ära võtnud, kõik on kiiruse mõttes alles,» vastas Tiidrek Nurme küsimusele, kas etapivõidu toonud aeg annab talle kinnituse südamerahus olümpiale minna.