Arvestades, et omaloomingulisele kammerlikus vormis albumile on ta lugusid kogunud aastaid, võiks teda võrrelda talveunes kilpkonnaga. Õnneks pole Kivistikul mingeid ambitsioone oma tegemisega sulli ja feimi koguda. On vaid tahtmine looming enda seest välja saada ning kuidagi talletada. Talletamises on Kivistik üsna kõva käpp, sest ta on aastaid juhtinud Viljandi kultuuriakadeemia helistuudiot. Nii on hobimuusik saanud kogu plaadi valmimise protsessi oma taktikepi all hoida. Kõik 12 albumile tee leidnud pala on ise loodud, ise sisse mängitud ja lauldud, ise salvestatud, miksitud ja masterdatud. Tulemus on täpselt nagu üks kodukootud kakuke ikka: vormilt ehk pisut lapergune, aga soe ja pehme.