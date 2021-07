Tallinna rong sõidab mitmendat päeva soditud vaguniga

Kellegi kuri käsi oli vaguni grafitiga katnud sel nädalavahetusel. Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup ütles, et vaguneid on rikutud ka varem, kuid õnneks pole seda juhtunud väga sageli.

"Rongid on ikkagi pargitud turvatud alale. Kahjuks on see sportlik ja adrenaliini tekitav harrastus, et vaadata, kes kuhu ja millal saab oma märke maha jätta," rääkis Kulderknup.