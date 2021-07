Intervjuu ⟩ Kultuuriminister Anneli Ott: kindlasti ei tohi inimesi hirmutada ega kuidagi diskrimineerida

Tänavune on kindlasti olnud kultuurivaldkonnale suureks toetuseks. Aga juba praegu peame vaatama, kuidas kultuurivaldkonda võimalikult edukalt lahti hoida. Need toetused, mis lisaeelarve kaudu kultuurivaldkonda jagati, näitasid väga hästi ära, et ajad on rasked olnud: taotlemine oli üle ootuste suur. Kultuuriministeeriumisse tuli toetuste jagamiseks 42 miljonit eurot ning sellest ei piisanud, et aidata kõiki neid, kelle avaldus positiivse vastuse sai. See näitab, et kultuurivaldkond on tõesti tugevalt pihta saanud. Hea meel on sellest, et siiski oleme suutnud väga paljusid aidata.