Kolmapäevane Sakala kirjutas, et teisipäeval Vabaduse platsil peatunud vaktsineerimisbussi saatis suur menu ning püstitati ka päevarekord – 439 inimest. Viljandi haigla vaktsineerimisbuss liigub ringi mööda Eestit ning algupäraselt on see radioloogiabuss. Oma õiget tööd sai buss teha vaid korra, sest riigil tekkis vajadus vaktsineerimisbussi järele.