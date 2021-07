Viljandimaal on kolme päevaga tules olnud juba viis põldu

Päästjad hoiatavad, et looduses valitseb endiselt suur kuivus ning metsad ja põllud on väga tuleohtlikud.

"Palume tungivalt inimestel looduses liikudes olla äärmiselt ettevaatlik ja igasugust lahtise tule kasutamist või tuleohtu põhjustavat tegevust vältida," rääkis lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik. "Lõuna-Eestis annavad tooni viljapõldude tulekahjud. Põllumehed peavad nende vältimiseks olema viljakoristustöödel eriti tähelepanelikud. Võimalusel tuleks hoida põllu ääres tsisterne veega, et tulekahju süttimisel kohe sekkuda."

21. juulist kuulutati tuleohtlik aeg välja Ida- ja Lääne-Virumaal, Jõgevamaal, Tartu- ning Pärnumaal. Tuleohtlikul ajal on keelatud metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal grillimine, lõkke tegemine, suitsetamine ning sisenemine mootorsõidukiga, sealhulgas parkimine. Lubatud on liikuda masinatega, mis on mõeldud turbatöötlemiseks ning põllumajandus- ja metsatöödeks.