Metsatöll ja Riffarrica on varemgi jaganud lava, kuid mitte ühel ajal sellel olnud. Reede õhtul astusid kaks kontseptsioonilt lähedast kärekollektiivi Teisel Kirsimäel ühiselt publiku ette. Et arhailine maailmatunnetus on olnud mõlema bändi liikumapanev jõud, ei imesta bändid ise ega ka publik, et need jõud nüüd kokku said.