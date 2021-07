«Sõit oli väga raske: palavus tegi sellest kondi, mida pureda. Kõigil on eluvaim sees, silm ka enam-vähem värske,» rääkis vahetult pärast etteastet eessõudja Kaspar Taimsoo, kelle sõnutsi polnud lõpuosas enam kellelgi piisavalt jõudu. «Siiski midagi väga hullu pole, saime hakkama. Startki tuli viisakalt välja,» hindas viljandlane. Treener Ruth Vaari käe alt tippsporti jõudnu arvates läheb hea hoo sisse saamiseks veidi aega. «Halb oleks see, kui mehed oleks pärast sellist sõitu lapiti maas. Teeme ergomeetril kerge mahasõidu, päikese kätte end küpsetama ei lähe. Meie pärast muretsema ei pea. Eesti sõudmise firmamärk on olnud see, et alguses läheb halvasti, pärastpoole tõusvas joones,» sõnas Taimsoo ja hindas, et kolm neljandikku etteastest tuli hästi välja.