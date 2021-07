«Seda tõstukit, mida tahtsime, me ei saa, sest see on liiga kallis,» nentis mitte­tulundusühingu Viljandi Talvepark pidaja Mart Kaas 125 000 eurot maksva tõstuki kohta. Praegu on eelkokkulepe ühe Poola omavalitsusega, et sealt tuuakse Viljandisse üks kasutatud tõstuk, kuid ka selle ostmiseks on veel pool rahast puudu.