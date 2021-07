Viljandis Tartu tänava alguses asunud kurikuulus baar ja sellele riburada järgnenud, vähem kurikuulsad kohad ei tegutse enam ammu. Hoonegi on nüüd hoolitsevates erakätes, hea stiilitajuga omanikud on säilitanud ülemise, kunagise baari- ja peokorruse üsna originaalitruuna. Baarileti taga riiulitel seisavad ridades pudelidki just sedamoodi, nagu nad kunagi seal olid. Alles on prožektorid ja peolava kõlaritega, pole muud kui ainult DJ-pult järele panna ja saakski peo käima tõmmata.