Reportaaž. Kuidas käib folgil nõudepesu

Sel aastal on Viljandi pärimusmuusika festival tavapärasest veelgi keskkonnasõbralikum, sest sisse on seatud korduskasutatavate nõude süsteem. Folgiline võib oma toidunõud kodust kaasa võtta või saab ta need toidupakkuja käest koos joogi või toiduga. Festivalialal on nõudepesukraanid, mille all saab oma nõud pärast söömist puhtaks pesta. Toidupakkuja käest saadud nõude eest tuleb toitu ostes tasuda pandiraha, mille nõusid tagastades tagasi saab. Sakala ajakirjanik käis uurimas, kuidas nõudepesu välja näeb.