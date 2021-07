Pärimusmuusikafestivali müügiplatside pealiku Jaana Hinno sõnul on folgialal sel aastal nii publiku vähesuse kui ala väiksuse tõttu ka vähem toidupakkujaid, keda on nimelt 20. Seda selleks, et kõik inimesed saaksid hästi söönuks, kuid et samal ajal ei tekiks liiga suurt konkurentsi, kus suuremal osal toitlustajatel ei ole võimalik müüa. Hinno sõnul prooviti vähemate pakkujatega saavutada nii mitmekülgne valik kui võimalik - leidub nii mulgiputru kukeseentega ja kapsakotlette, kui sushit ja mehhiko toitu.

Toitu pakuvad nii vanad kui uued tulijaid, esimest korda pakub süüa Tallinnas Telliskivis tegutsev ülipopulaarne latiino-restoran LaTabla. Eelmiste aastate põhjal tundub kõige populaarsem olevat Krõbe Räim, kes käis esimest korda folgil 2018. aastal ja pärast seda on Hinno sõnul inimesed käinud ikka küsimas, et kas sel aastal ka Krõbe Räim folgile süüa pakkuma tuleb. Hinno sõnul öeldi kõikidele toitlustajatele, et nad pakuksid ka mõnda taimetoidurooga, et ka veganid ja taimetoitlased kõhu täis saaksid. Ühtegi täisvegan kohta sel aastal ei ole. Seda kinnitab ka Sakala uurimine, et iga toidukoht tõesti vähemalt üht taime- või vegantoitu pakub. Näiteks mehhiko toitu pakkuv LaTabla restoran pakub Tallinna Tehnikaülikooliga koostöös väljaarendatud taimset hakkliha, mida nad oma veganroa sees kasutavad ning mis pettis ära ka "liha" maitsenud jahimehe. Hinno aga rõhutab, et folgitiim väga loodab, et inimesed tulevad festivalile enda nõudega, mida siis nõudepesupunktides pesta saab.