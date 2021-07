Toidujagamiskappi on oodatud nii kuivained kui valmistoit. Kuigi seal on olemas ka külmik, palutakse lihatooteid kappi siiski mitte panna. Sealt võivad toitu võtta kõik soovijad või vajajad. Tegu on osaga juba paljudes riikides kanda kinnitanud toidujagamise liikumisest.

Praegu on projektiga seotud viis inimest: idee algataja ja eestvedaja on Greete Paaskivi, lisaks löövad kaasa Kirsika Meresmaa, Farištamo Eller, Sigrid Sepp ja Elise-Brigit Hüsson.

​Paaskivi sõnutsi otsitakse praegu ettevõtmisest huvitatud vabatahtlikke. "Toidukapil on vaja silma peal hoida, et sinna sobimatuid asju ei pandaks ning muidugi tuleb ära korjata halvaks läinud toit. Lisaks vajab kapp aeg-ajalt puhastamist," rääkis Paaskivi, kelle sõnutsi otsitakse koostöövõimalusi suuremate jaemüügikettide ja kohalike toitlustusettevõtetega.

Võimalik on Facebookis liituda ka Viljandi toidukapi infot jagava grupiga. See on küll platvormi reeglite tõttu kinnine, ent sinna on oodatud kõik huvilised, kes tahavad projektis kaasa lüüa ning toidu raiskamise probleemiga tegelda.