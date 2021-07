Eestis leiti 121, Viljandimaal üks koroonapositiivne

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 62 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust 1,7 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati kaheksa COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 20 patsienti. Nende keskmine vanus on 57 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased kümme inimest.

Ööpäeva jooksul manustati 6916 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 608 902 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 532 767 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 55,1 protsenti.