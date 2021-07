Peo korraldajate saadetud pressiteates on kirjas, et pealtvaatajad on oodatud tule teekonnale kaasa elama ning mitmekülgsest kultuuriprogrammist osa saama.

Tule viib mulkidele ja kõikidesse Mulgimaa kihelkondadesse Mulgi vanem Arvo Maling. Teekonnal osalevad Mulgi segakoor ja rahvatantsurühm Samm Sassis ning Seto tantsurühm Hõbehall. Tule teekonna üritust korraldav Kai Kannistu ütles, et esimest korda on ettevõtmise kultuuriprogramm nõnda mitmekülgne, sest kui tavaliselt tervitatakse tuletoojaid, siis seekord esinevad nood ka ise. "Mulgi pidu kannab sõnumit "Mia ja sia ütenkuun" ning sellest lähtub ka tule teekonna programm. Mulgimaa on üks suur ühtne tervik, mis mulke ühendab," rääkis Kai Kannistu.

Mulgi peo tuli rändab mööda maad viiendat korda. Eelmistel aastatel on teekonnal osalenud mootorratturid, ent 24. juulil saadavad tuld retrosõidukid. "Me liigume Mulgi lippudega kaunistatud retrosõidukitega: kõige ees sõidab lahtine Villis, sellele järgnevad retrobuss, Ladad ja Volgad. Meiega on oodatud liituma kõik retrosõidukid ning suurima rõõmuga näeksime tee ääres rohkelt Mulgi lippe ja pealtvaatajaid," tegi korraldaja üleskutse tulla tule teekonnale kaasa elama. Igas peatuspaigas lauldakse ja tantsitakse.

Kogunemine on kell 10 Karksi-Nuia kultuurikeskuses ees. Tantsijad ja lauljad jagunevad autodesse ning üheskoos liigutakse Härjassaarde. Seal süütab mulkide vanem Arvo Maling Mulgi peo tule ning pika päeva ootuses peetakse piknikut. Järgmine peatuspaik on kell 13 Tõrvas, kus Tõrva tulepäevade programmi osana tervitavad üksteist tuletoojad ja tõrvakad. Kell 14 jõuab järg Mustla kätte, kus tuli antakse edasi õnneliku Mulgi pere skulptuuri juures.