Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk ütles, et õnnetus juhtus kolmapäeval kella 17.40 ajal. Volkswageni buss sõitis kõrvalteelt peateele ja BMW-le külje pealt sisse.

"Autojuht tunnistas süüd, et polnud märganud, et liikluskorraldust on muudetud. Autojuhid pöörduvad kindlustusse. Volkswageni juht maksab mõnda aega natuke kõrgemat kindlustusmaksu," ütles Virk.