Festivalikülastaja ja muusik Maarja Sarv võtab folgile kaasa klaasist karbid, termotopsi ja -pudelid ning tavalised noad-kahvlid. "Mul on hea meel, et saan selliselt ka lastele eeskuju näidata. Ja tõdegem – see maailm kuulubki juba lastele, seega on meil kohustus jätta neile puhtam ja teadlikum tulevik," sõnas ta. FOTO: Maarja Sarv