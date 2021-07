Tänavu ei saa kontsertidele osta üksikpileteid, vaid ainult passe ja päevapasse. Pärimusmuusika festivali pressipealik Katre Ratassepp ütles, et teisipäeval pandi müüki veel pisut päevapasse, sest oli neid, kes müüsid oma passi tagasi või lükkasid selle järgmisse aastasse. Neljapäeva hommikul oli saada umbes 30 reedest passi, laupäevaseid oli natuke rohkem. "Võib arvata, et reedesed passid müüakse õige pea ära. Et enamik inimesi lükkas oma passi järgmisse aastasse, jäi kohti selleks aastaks vabaks," lausus pressipealik.

Ta tuletas meelde, et sel aastal ei müüda eraldi pärimeetri pileteid ja see tähendab, et pole ka tasuta avamist. "Varem sai väikese raha eest osta pärimeetri pileti ning nautida rohelise lava programmi ja avamist, sel aastal seda ei ole. See on just seepärast nii, et me peame iga hetk teadma, kui palju on meil külastajaid," selgitas Ratassepp.