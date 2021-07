Võitlus Niilusoo raba eest on kestnud enam kui aasta. Kohalikud inimesed seisavad raba säilimise eest, on selle eest võitlemiseks loonud mittetulundusühingu Niilusoo ning proovivad leida lahendust, kuidas takistada turbafirmal Mikskaar avada enam kui 160 hektari suurune turbamaardla. Mikskaar sai kaevandamiseks vajalikud load juba 2004. ja 2012. aastal ning on asunud nüüd kaevandamist ette valmistama. Mõlemad asjaosalised lootsid toetuseks saada abi vallajuhtidelt, neil aga selle otsuse üle võimu ei ole, sest maa kuulub riigile, kes andis selle ettevõttele rendile.