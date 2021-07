Proua Ella on täpselt sama krapsakas kui aasta tagasi. Kingituseks saadud lillekimbu üle tunneb ta head meelt ning ajakirjaniku kingitud konjakipudelike paneb silma kelmikalt särama. See on omavaheline jutt: eelmisel aastal proua Ellal külas käies sai ometigi lubatud, et järgmisel aastal tuleme siis konjakiga.

Proua Ella kinnitas, et tervisega on tal kõik hästi, ning seda on ka näha. Kuulmine on muidugi, nagu ta vanal inimesel on, aga päris kurt ei ole ning kui selge häälega ja rahulikult kõnelda, kuuleb Ella täitsa hästi. Nägemine on ühest silmast natuke viletsamaks läinud ja lugemiseks on ikka prille vaja, aga sellega tervisemured suuresti piirduvad. Kuskilt ei valuta, midagi pole halvasti, jalad kannavad ja mõnikord käib Ella isegi hooldekodu Tai poksi ringis, enamasti küll vaatamas. "Mõnikord ikka äsan ka," lisab ta rahulolevalt ja annab rusikaga nähtamatu vaenlase pihta asjatundliku hoobi.